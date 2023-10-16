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В центре Сочи неизвестные разбили лобовое стекло Rolls-Royce из Ингушетии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-sochi-neizvestnye-razbili-lobovoe-steklo-rolls-royce-iz-ingushetii
В центре Сочи неизвестные разбили лобовое стекло Rolls-Royce из Ингушетии
Фото из соцсетей

Инцидент произошел накануне на улице Воровского. Там сломали переднее стекло люксового британского автомобиля Rolls-Royce, который стоял на парковке.

Очевидцы сфотографировали поврежденный автомобиль и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что лобовое стекло Rolls-Royce сильно повреждено, а на нем лежит крупный булыжник. Судя по регистрационным номерам, водитель приехал на курорт из Ингушетии.

Кто и по какой причине разбил стекло в иномарке пока неизвестно. Владелец люксовой машины обратился за помощью в полицию.

«Полиция Сочи проводит проверку по данному факту», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Стоимость нового оригинального стекла на Rolls-Royce начинается от 200 тыс. рублей.

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