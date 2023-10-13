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Неизвестные «обезглавили» картонных школьников в Ейске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-obezglavili-kartonnyh-shkolnikov-v-ejske
Неизвестные «обезглавили» картонных школьников в Ейске
Фото из соцсетей

Инсталляции школьников у переходов на разных улицах города установили в конце сентября для профилактики ДТП с участием пешеходов.

На днях стало известно, что неизвестные вандалы повредили три инсталляции. Картонным школьникам оторвали головы. В обстоятельства произошедшего разбираются полицейские.

«В настоящее время по всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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