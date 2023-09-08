Вандалы-граффитисты ночью разрисовали стенд на улице Красной в Краснодаре

Двое молодых нарушителей ночью попали на записи камер ЕДДС.

Поступившую с камер ЕДДС изучили и установили, что двое парней разрисовали административный стенд на улице Красной. По горячим следам полицейские задержали нарушителей по месту жительства. Ими оказались местные жители в возрасте 19 леи и 21 года. В полиции молодые люди признались в проступке и пояснили, что это их хобби, а надпись обозначает название их команды.

В отношении парней составили административные протоколы о мелком хулиганстве, им грозит до 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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