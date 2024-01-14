В центре Сочи из реки достали труп мужчины
Происшествия
14.01.2024 14:27
Вечером 13 января в реке возле ТРЦ «МореМолл» в Центральном районе Сочи прохожие обнаружили тело.
Очевидцы вызвали на место спасателей и правоохранителей.
Сотрудники МЧС вытащили тело из воды и передали полиции для дальнейшей судебно-медицинской экспертизы.
Все обстоятельства случившегося и причина смерти выясняются, личность погибшего мужчины устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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