Разложившиеся тела двух мужчин обнаружили в теплотрассе в центре Краснодара

Трупы в теплокамере на улице Головатого обнаружили 11 января сотрудники ресурсоснабжающей организации.

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара начал проверку.

По предварительным данным, сотрудники ресурсоснабжающей организации при открытии люка теплокамеры нашли тела двух мужчин с выраженными гнилостными изменениями. Об этом сообщили в полицию.

При осмотре тел видимых следов насильственных повреждений не обнаружено. Для установления личностей погибших и точных причин их смерти назначили судебно-медицинские и молекулярко-генетические экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани мужчина до смерти забил деревянным черенком 47-летнего знакомого.