На Кубани мужчина до смерти забил деревянным черенком 47-летнего знакомого

Преступление произошло 27 декабря 2023 года в одном из домов на улице Родниковой в Новороссийске.

По версии следствия, пьяный 36-летний мужчина приехал вечером приехал за вещами в дом, в котором ранее жила его бывшая жена. В доме находился его 47-летний знакомый. Между мужчинами произошла ссора, во время которой гость несколько раз ударил оппонента по голове руками и ногами, а также деревянным черенком. После этого злоумышленник уехал. Утром соседи нашли тело пострадавшего и вызвали полицию.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Подозреваемого задержали и поместили под стражу, ему назначили медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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