Подросток до смерти избил инвалида на улице в Краснодарском крае

Преступление произошло 1 января в станице Северской. Возле одного из магазинов обнаружили труп 17-летнего местного жителя.

По версии следствия, в тот день у парня на улице возник конфликт с 17-летним молодым человеком. Оппонент избил его до смерти. Известно, что погибший был студентом местного колледжа и имел инвалидность.

Парня, избившего инвалида до смерти, уже задержали. На него завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову доложить о расследовании этого уголовного дела, сообщает пресс-служба СК РФ.

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