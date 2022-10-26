В центре Сочи 5 ноября временно ограничат движение из-за марафона
Общество
26.10.2022 18:28
В этот день с 6:00 до 14:00 временно ограничат движение транспорта по улицам Горького, Орджоникидзе, Черноморской, Воровского, Парковой, Конституции и Курортному проспекту.
В рамках «Сочи марафона» спортсмены пробегут от исторического здания Морского вокзала, вблизи главных городских достопримечательностей курорта: парка «Дендрарий», Зимнего театра, парка «Ривьера», морской набережной.
«В забеге примут участие спортсмены разного уровня подготовки, соревнуясь на пяти различных дистанциях», — цитирует директора департамента физкультуры и спорта Анатолия Мирошникова пресс-служба мэрии Сочи.
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