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В центре Сочи 5 ноября временно ограничат движение из-за марафона

Общество
26.10.2022 18:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-sochi-5-noyabrya-vremenno-ogranichat-dvizhenie-iz-za-marafona
В центре Сочи 5 ноября временно ограничат движение из-за марафона
Фото пресс-службы администрации Сочи

В этот день с 6:00 до 14:00 временно ограничат движение транспорта по улицам Горького, Орджоникидзе, Черноморской, Воровского, Парковой, Конституции и Курортному проспекту.

В рамках «Сочи марафона» спортсмены пробегут от исторического здания Морского вокзала, вблизи главных городских достопримечательностей курорта: парка «Дендрарий», Зимнего театра, парка «Ривьера», морской набережной.

«В забеге примут участие спортсмены разного уровня подготовки, соревнуясь на пяти различных дистанциях», — цитирует директора департамента физкультуры и спорта Анатолия Мирошникова пресс-служба мэрии Сочи.

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