В центре Сочи 16 ноября ограничат движение на семи улицах из-за крестного хода

Общеепархиальный крестный ход приурочат ко Дню Святого Михаила Архангела, который считается небесным покровителем Сочи.

Крестный ход запланирован на 16 ноября. Также в этот день во всех храмах города Сочи состоятся торжественные службы.

Замглавы Сочи Александр Митников сообщил, что по всему маршруту будут обеспечены меры безопасности.

«Архистратиг Михаил считается небесным покровителем нашего многонационального города. Это символ непоколебимой духовной силы, героизма и храбрости, милосердия и борьбы с несправедливостью. Во время традиционного крестного хода по всему маршруту будут обеспечены меры безопасности. Поддерживаем инициативу проведения таких мероприятий, потому что они укрепляют традиционные ценности и способствуют развитию духовной культуры», — сказал Митников.

Начало крестного хода — в 10:00 на территории Собора равноапостольного князя Владимира на улице Виноградной. Далее маршрут хода пройдет по улицам Виноградной, Егорова, Курортный проспект, Поярко, Несебрской, Москвина и Орджоникидзе до собора Архангела Михаила. С 10:00 до 14:00 на этих улицах ограничат движение транспортных средств.

Кроме того, изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта. Так временно приостановят движение автобусов № 2М, 15, 17, 23. В направлении Лазаревское — Сочи автобусы 75, 77, 119, и 169 будут двигаться по улице Виноградной, далее по Донской, Конституции, Московской до ж/д вокзала Сочи.

Маршруты № 2, 3, 7, 22, 37, 43, 45, 83, 86, 87н, 87, 88, 103, 105, 105С, 113, 120, 121, 550, 551, 552 пойдут по Дублеру Курортного проспекта, далее по улице Транспортной с выездом на Курортный проспект.

Маршруты № 4, 6, 7р, 24, 30 будут курсировать с выездом на улицу Донскую, далее на Гагарина, Московскую (остановка «Рынок»), Горького (остановка «Автовокзал»), далее по маршруту. В обратном направлении они пойдут через автовокзал Сочи, по улицам Роз, Гагарина, Донской, Виноградной и далее по маршруту, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

