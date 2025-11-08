Движение на двух участках улицы Гоголя в Краснодаре ограничат 10 ноября

Ограничения связаны с проведением краевого торжественного мероприятия.

Для проезда 10 ноября с 5:00 до 20:00 будут закрыты участки улицы Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут с учетом изменений.

Читайте также: движение в центре Краснодара ограничили на 1,5 месяца из-за ремонта водопровода. На участке улицы Гимназической и двух перекрестках ввели ограничения движения.

Левую полосу улицы Гимназической на участке от Рашпилевской до Красноармейской перекрыли 7 ноября. Движение организовали по оставшейся полосе. Также изменения затронули движение на двух перекрестках.

