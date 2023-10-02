В центре Новороссийска 8 октября перекроют движение из-за Крестного хода

В этот день православные верующие отметят День памяти преподобного Сергия Радонежского. Жители города-героя пройдут Крестным ходом от Свято-Успенского собора до места строительства морского собора в честь святого Николая Чудотворца на Малой Земле.

В связи с Крестным ходом в Новороссийске 8 октября с 7:30 до 13:30 ограничат движения транспорта на улицах:

Гладкова — от Видова до 9-го Января;

Мира — от Свободы до Новороссийской Республики;

Суворовской — от Снайпера Рубахо до Куникова;

Видова — от Чайковского до Свободы;

Свободы — от Видова до Мира;

набережной им. Адмирала Серебрякова — от Исаева до Суворовской;

проспекту Ленина — по нечетной стороне от Куникова до Молодежной.

Жителей и гостей города-героя попросили принять во внимание информацию об ограничениях движения на улицах и соблюдать ПДД, сообщает МЦУ Новороссийска.

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