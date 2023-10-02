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В центре Новороссийска 8 октября перекроют движение из-за Крестного хода

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-novorossijska-8-oktyabrya-perekroyut-dvizhenie-iz-za-krestnogo-hoda
В центре Новороссийска 8 октября перекроют движение из-за Крестного хода
Фото "Кубань 24"

В этот день православные верующие отметят День памяти преподобного Сергия Радонежского. Жители города-героя пройдут Крестным ходом от Свято-Успенского собора до места строительства морского собора в честь святого Николая Чудотворца на Малой Земле.

В связи с Крестным ходом в Новороссийске 8 октября с 7:30 до 13:30 ограничат движения транспорта на улицах:

  • Гладкова — от Видова до 9-го Января;
  • Мира — от Свободы до Новороссийской Республики;
  • Суворовской — от Снайпера Рубахо до Куникова;
  • Видова — от Чайковского до Свободы;
  • Свободы — от Видова до Мира;
  • набережной им. Адмирала Серебрякова — от Исаева до Суворовской;
  • проспекту Ленина — по нечетной стороне от Куникова до Молодежной.

Жителей и гостей города-героя попросили принять во внимание информацию об ограничениях движения на улицах и соблюдать ПДД, сообщает МЦУ Новороссийска.

Читайте также: на Старокубанском кольце в Краснодаре до 12 октября ограничили движение. С 29 сентября на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской начали ремонтировать покрытие трамвайных переездов. Работы проведут в два этапа.

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