На Старокубанском кольце в Краснодаре до 12 октября ограничат движение

С 29 сентября на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской начнут ремонтировать покрытие трамвайных переездов. Работы проведут в два этапа.

На месте существующего асфальта уложат бетонные плиты, а также обновят рельсошпальную решетку. Для проведения ремонта на Старокубанском кольце по ночам будут частично ограничивать движение транспорта.

С 29 сентября по 2 октября с 22:00 до 7:00 и с 3 по 6 октября с 22:00 до 6:00 ограничат движение автомобилей по кольцу через трамвайные пути со стороны Айвазовского. С 6 по 9 октября с 22:00 до 7:00 и с 10 по 12 октября с 22:00 до 6:00 — проехать через переезд нельзя будет со стороны Мачуги.

Водителей просят принять во внимание ограничения на Старокубанском кольце и выбирать альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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