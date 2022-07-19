В центре Краснодаре лихач пролетел на красный и снес декоративную чугунную решетку

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Авария произошло в ночь на 18 июля на пересечении улиц Красной и Бабушкина.

По предварительным данным, Ford Transit двигался по Красной со стороны Одесской в сторону Хакурате. На пересечении с улицей Бабушкина водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «Иж». После этого иномарка налетела на бордюр и повредила декоративную чугунную решетку.

«По факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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