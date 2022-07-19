Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В центре Краснодаре лихач пролетел на красный и снес декоративную чугунную решетку

Происшествия
19.07.2022 10:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodare-lihach-proletel-na-krasnyj-i-snes-dekorativnuyu-chugunnuyu-reshetku
В центре Краснодаре лихач пролетел на красный и снес декоративную чугунную решетку
Фото t.me/krddtp

Авария произошло в ночь на 18 июля на пересечении улиц Красной и Бабушкина.

По предварительным данным, Ford Transit двигался по Красной со стороны Одесской в сторону Хакурате. На пересечении с улицей Бабушкина водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «Иж». После этого иномарка налетела на бордюр и повредила декоративную чугунную решетку.

«По факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Адыгее из-за сорвавшейся с буксировочного троса машины погиб человек, двое пострадали.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях