В центре Краснодаре лихач пролетел на красный и снес декоративную чугунную решетку
Происшествия
19.07.2022 10:15
Авария произошло в ночь на 18 июля на пересечении улиц Красной и Бабушкина.
По предварительным данным, Ford Transit двигался по Красной со стороны Одесской в сторону Хакурате. На пересечении с улицей Бабушкина водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «Иж». После этого иномарка налетела на бордюр и повредила декоративную чугунную решетку.
«По факту ДТП проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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