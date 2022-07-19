В Адыгее из-за сорвавшейся с буксировочного троса машины погиб человек, двое пострадали

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

ДТП, в котором один человек погиб и еще двое получили травмы, произошло 17 июля около 3:00 на трассе Р-217 «Кавказ» в Майкопском районе.

По предварительным данным, 23-летняя жительница Краснодара за рулем иномарки буксировала с помощью троса другой автомобиль иностранного производства. За рулем находился 23-летний краснодарец. Трос оборвался.

Буксируемый автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с отечественной легковушкой под управлением 55-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики. От удара машина потеряла управление и врезалась в LADA Granta, за рулем которой был 23-летний житель Кабардино-Балкарской Республики. С ним в момент аварии находились два пассажира с этого же региона.

В результате ДТП 25-летний пассажир LADA Granta скончался, а водителя и второго пассажира 24 лет госпитализировали. В настоящее время полиция Майкопского района проводит проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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