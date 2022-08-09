Центр Краснодара остался без света из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электричества в Центральном округе произошло вечером 9 августа. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ЮЗ-31» и 11 трансформаторных подстанций.

Сейчас света нет на улицах: Красной, Чапаева, Орджоникидзе, Гимназической, Красноармейской, Ленина, Карасунской и Коммунаров.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В Контакт-центре «НЭСК» уточнили, что электричество в Центральном районе также отключили на улицах: Базовской, Седина, Горького, Леваневского и Рашпилевской. Восстановить подачу света в центре города планируют к 21:00.

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