В Центральном округе Краснодара отключились еще 16 электроподстанций

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Очередное аварийное отключение электроэнергии 7 августа оставило без света жителей домов на 10 улицах Центрального округа. Об аварии сообщили в 17:33.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «В-201» и 16 трансформаторных подстанций. Без света в настоящее время находятся жители улиц Володарского, Щорса, Шмида, Маяковского, Ким, Лесная, П. Осипенко, Березанская, Кузнечная, Новороссийская.

На месте аварии работают специалисты, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 7 августа без света остались 12 улиц в Центральном и Карасунском округах.