В Центральном округе Краснодара отключились еще 16 электроподстанций
Происшествия
07.08.2022 17:41
Очередное аварийное отключение электроэнергии 7 августа оставило без света жителей домов на 10 улицах Центрального округа. Об аварии сообщили в 17:33.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились ПС «В-201» и 16 трансформаторных подстанций. Без света в настоящее время находятся жители улиц Володарского, Щорса, Шмида, Маяковского, Ким, Лесная, П. Осипенко, Березанская, Кузнечная, Новороссийская.
На месте аварии работают специалисты, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 7 августа без света остались 12 улиц в Центральном и Карасунском округах.
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