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В центре Краснодара загорелось здание магазина. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-zagorelos-zdanie-magazina-video
В центре Краснодара загорелось здание магазина. Видео

Возгорание произошло вечером 8 августа на улице Горького, 124 возле пересечения с Седина.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 19:30. Спасатели прибыли на место через 9 минут и установили, что в двухэтажном здании загорелись мебель и вещи на площади 50 кв. метров.

В 19:54 пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь в здании тушили 9 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Из-за пожара на улице Горького в обе стороны временно остановилось движение трамваев № 3, 6, 7, 21. На некоторое время их перенаправили в сторону Кооперативного рынка через улицу Коммунаров, сообщает МУП «КТТУ».

Читайте также: ангар с автомобилями загорелся в Сочи. О задымлении в ангаре на улице Эстонской в селе Эстосадок  утром 6 августа сообщили в соцсетях местные жители.

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