В центре Краснодара водитель на иномарке сбил пешехода и скрылся с места аварии

ДТП произошло вечером 19 мая на пересечении улиц Кубанской набережной и Советской. Пострадавшему мужчине вызвали скорую очевидцы.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry ехал по Кубанской набережной по встречной полосе со стороны улицы Береговой в сторону улицы Мира. На пешеходном переходе иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет.

Водитель иномарки не помог сбитому и скрылся с места аварии. Пострадавший мужчина жив, но он получил травмы, и его госпитализировали.

Сейчас личность водителя, сбежавшего с места аварии, устанавливают. Проводится расследование, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

За оставление места ДТП автовладельцу грозит лишение водительского удостоверения от 1 года до 1,5 лет или административный арест на 15 суток.

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