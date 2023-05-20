Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В центре Краснодара водитель на иномарке сбил пешехода и скрылся с места аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-voditel-na-inomarke-sbil-peshehoda-i-skrylsya-s-mesta-avarii
В центре Краснодара водитель на иномарке сбил пешехода и скрылся с места аварии
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ДТП произошло вечером 19 мая на пересечении улиц Кубанской набережной и Советской. Пострадавшему мужчине вызвали скорую очевидцы.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry ехал по Кубанской набережной по встречной полосе со стороны улицы Береговой в сторону улицы Мира. На пешеходном переходе иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет.

Водитель иномарки не помог сбитому и скрылся с места аварии. Пострадавший мужчина жив, но он получил травмы, и его госпитализировали.

Сейчас личность водителя, сбежавшего с места аварии, устанавливают. Проводится расследование, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

За оставление места ДТП автовладельцу грозит лишение водительского удостоверения от 1 года до 1,5 лет или административный арест на 15 суток.

Читайте также: движение троллейбусов остановилось в центре Краснодара из-за ДТП с экскаватором.

Статьи
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Врач рассказал, что нельзя есть, если пытаешься бросить курить
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 мая
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Как собрать кубик Рубика? Самые популярные схемы сборки
Почему человека укачивает и как с этим можно бороться
Почему человека укачивает и как с этим можно бороться
Иммунолог заявил о риске пандемии птичьего гриппа при мутации вируса
Иммунолог заявил о риске пандемии птичьего гриппа при мутации вируса
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях