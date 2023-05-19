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Движение троллейбусов остановилось в центре Краснодара из-за ДТП с экскаватором

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-trollejbusov-ostanovilos-v-tsentre-krasnodara-iz-za-dtp-s-ekskavatorom
Движение троллейбусов остановилось в центре Краснодара из-за ДТП с экскаватором
Фото МУП "КТТУ"

Авария произошла 19 мая в 16:46 на пересечении улиц Седина и Мира.

Известно, что занятый в ремонтных работах экскаватор врезался в троллейбус № 7, которые находился впереди него и следовал на вокзал «Краснодар-1». В результате ДТП никто не пострадал. На место прибыли инспекторы ГИБДД.

В связи с ДТП на время приостановили движение троллейбусов № 7, 12 и 20 в центральной части города. Пассажиров призвали быть внимательнее при планировании маршрутов, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 17:50, троллейбусы № 7, 12 и 20 один за другим начали выезжать с улицы Седина на улицу Ставропольскую.

Читайте также: в центре Краснодара 20 и 21 мая ограничат движение транспорта. Ограничения связаны с проведением Крестного хода в честь Дня славянской письменности и культуры.

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