В центре Краснодара 20 и 21 мая ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с проведением Крестного хода в честь Дня славянской письменности и культуры.

Так, 20 мая с 15:00 до 23:30 для автомобилистов перекроют движение на улице Гимназической — от Красной до Красноармейской. А 21 мая с 11:00 до окончания Крестного хода ограничат движение на улицах: Красной — от Орджоникидзе до Постовой, Орджоникидзе — от Коммунаров до Красной, Коммунаров — от Мира до Орджоникидзе.

Кроме того, 21 мая с 6:00 эти участки улиц и территорию возле собора святого Александра Невского начнут освобождать от припаркованных автомобилей.

Жителей и гостей краевого центра просят быть внимательнее при планировании маршрутов через центр города в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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