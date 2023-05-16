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В Краснодаре 19 мая ограничат движение на улице Пушкина

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-19-maya-ogranichat-dvizhenie-na-ulitse-pushkina
В Краснодаре 19 мая ограничат движение на улице Пушкина
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение транспорта ограничат с 6:00 на участке улицы Пушкина между Красной и Рашпилевской в связи с проведением мероприятия в честь 20-летия создания службы «Кубань-СПАС» и 15-летия создания краевой противопожарной службы.

Ограничение движение на Пушкина будет действовать до конца мероприятия. С 22:00 18 мая улицы Пушкина и Суворова — от Постовой до Станкостроительной освободят от припаркованного транспорта для создания стоянки машин гостей и участников мероприятия.

Водителей попросили учесть информацию об ограничении при планировании маршрутов через улицу Пушкина утром 19 мая, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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