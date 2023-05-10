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С 12 мая ограничат движение через дамбу Октябрьского водохранилища в Адыгее

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-12-maya-ogranichat-dvizhenie-cherez-dambu-oktyabrskogo-vodohranilishha-v-adygee
С 12 мая ограничат движение через дамбу Октябрьского водохранилища в Адыгее
Фото t.me/tahtamukay

По данным МВД Адыгеи, движение на трассе Энем — Адыгейск через дамбу Октябрьского водохранилища в Тахтамукайском районе будет ограничено с 9:00 12 мая.

Ограничение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на дамбе Октябрьского водохранилища. В полиции уточнили, что движение через дамбу должны были ограничить утром 10 мая, но из-за неблагоприятной погоды и дождя сроки ремонта сдвинули на 2 дня.

Сейчас дорога через дамбу открыта для движения, сообщает УГИБДД МВД по Республике Адыгея в Telegram.

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