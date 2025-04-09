В центре Краснодара утром 9 апреля встали троллейбусы из-за отключения сети

Троллейбусы маршрутов № 6, 7, 8, 12 и 20 встали в районе пересечения улиц Мира и Седина в краевой столице в связи с отключением линии контактной сети.

Движение троллейбусов № 4 и 15 на автономном ходу по улице Мира продолжается. Также частично движутся маршруты № 20 и 7, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

Движение троллейбусов на улице Седина восстановили спустя 55 минут.

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Для обеспечения доступности мест захоронений на три дня введут специальные маршруты с литерой «К». Среди автобусных направлений появятся: 2К (улица Валерия Гассия — Славянское кладбище), 10К (Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище), 67К (улица 3-я Целиноградская — Славянское кладбище), 140К (хутор Новый — Новое городское кладбище в хуторе Копанском). Маршрут 140К также обеспечит пересадку с маршрутов 120А, 121А и 140А.

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