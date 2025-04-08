Дополнительные автобусы и трамваи запустят к кладбищам на Радоницу в Краснодаре

В краевой столице организуют дополнительные маршруты общественного транспорта к городским кладбищам в период Родительского дня. С 27 по 29 апреля на линию дополнительно выйдут 17 автобусов и 41 трамвайный вагон.

Для обеспечения доступности мест захоронений на три дня введут специальные маршруты с литерой «К». Среди автобусных направлений появятся:

2К (улица Валерия Гассия — Славянское кладбище),

10К (Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище),

67К (улица 3-я Целиноградская — Славянское кладбище),

140К (хутор Новый — Новое городское кладбище в хуторе Копанском).

Маршрут 140К также обеспечит пересадку с маршрутов 120А, 121А и 140А.

Дополнительные трамвайные маршруты включают:

4К (Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище),

5К (улица Евдокии Бершанской — Славянское кладбище),

6К (Юбилейный микрорайон — Славянское кладбище),

8К (Хладокомбинат — Славянское кладбище),

21К (улица Петра Метальникова — Славянское кладбище).

Кроме того, будет увеличено количество вагонов на трамвайных маршрутах № 3 и № 7, следующих в район Славянского кладбища, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробнее о том, как встречают Радоницу, а также об истории и традициях этого праздника читайте в нашей статье.

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