Дополнительные автобусы и трамваи запустят к кладбищам на Радоницу в Краснодаре
В краевой столице организуют дополнительные маршруты общественного транспорта к городским кладбищам в период Родительского дня. С 27 по 29 апреля на линию дополнительно выйдут 17 автобусов и 41 трамвайный вагон.
Для обеспечения доступности мест захоронений на три дня введут специальные маршруты с литерой «К». Среди автобусных направлений появятся:
- 2К (улица Валерия Гассия — Славянское кладбище),
- 10К (Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище),
- 67К (улица 3-я Целиноградская — Славянское кладбище),
- 140К (хутор Новый — Новое городское кладбище в хуторе Копанском).
Маршрут 140К также обеспечит пересадку с маршрутов 120А, 121А и 140А.
Дополнительные трамвайные маршруты включают:
- 4К (Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище),
- 5К (улица Евдокии Бершанской — Славянское кладбище),
- 6К (Юбилейный микрорайон — Славянское кладбище),
- 8К (Хладокомбинат — Славянское кладбище),
- 21К (улица Петра Метальникова — Славянское кладбище).
Кроме того, будет увеличено количество вагонов на трамвайных маршрутах № 3 и № 7, следующих в район Славянского кладбища, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Подробнее о том, как встречают Радоницу, а также об истории и традициях этого праздника читайте в нашей статье.
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