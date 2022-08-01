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В центре Краснодара утром 1 августа из-за ДТП остановились трамваи

Происшествия
01.08.2022 08:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-utrom-1-avgusta-iz-za-dtp-ostanovilis-tramvai
В центре Краснодара утром 1 августа из-за ДТП остановились трамваи
Фото t.me/chpkrasnodara

Авария произошла в 8:35 на улице Одесской. Автомобиль Nissan врезался в трамвай.

Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы. Они пояснили, что из-за ДТП остановилось движение трамваев в сторону улицы Московской. По этому маршруту курсируют трамваи № 5, 8, 15, 2.

«На перекрестке улиц Коммунаров и Одесской в трамвай, следующий по маршруту №8 врезался легковой автомобиль. Пострадавших нет. Движение трамваев уже восстановили. Простой составил 15 минут», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП КТТУ.

Читайте также: в центре Краснодара самокатчик пролетел на красный свет и врезался в иномарку.

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