В центре Краснодара утром 1 августа из-за ДТП остановились трамваи

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Авария произошла в 8:35 на улице Одесской. Автомобиль Nissan врезался в трамвай.

Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы. Они пояснили, что из-за ДТП остановилось движение трамваев в сторону улицы Московской. По этому маршруту курсируют трамваи № 5, 8, 15, 2.

«На перекрестке улиц Коммунаров и Одесской в трамвай, следующий по маршруту №8 врезался легковой автомобиль. Пострадавших нет. Движение трамваев уже восстановили. Простой составил 15 минут», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП КТТУ.

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