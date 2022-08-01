В центре Краснодара самокатчик пролетел на красный свет и врезался в иномарку

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ДТП с участием электросамоката произошло вечером 31 июля на пересечении улиц Мира и Седина.

По предварительным данным, 19-летний водитель электросамоката ехал по улице Мира со стороны Суворова в сторону Коммунаров. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и на пересечении улиц Мира и Седина столкнулся с автомобилем Mazda, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В результате аварии водителя самоката госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

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