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В Сочи на трассе в лобовом ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей

Происшествия
01.08.2022 07:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-trasse-v-lobovom-dtp-s-dvumya-inomarkami-postradali-troe-detej
В Сочи на трассе в лобовом ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей
Фото пресс-службы ГИБДД УВД по Сочи

Авария произошла 31 июля в 1:55 на трассе Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия.

По предварительным данным, водитель Honda Elysion превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с идущей во встречном направлении Audi A6.

В результате ДТП пострадали три несовершеннолетних пассажира Honda Elysion, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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