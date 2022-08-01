В Сочи на трассе в лобовом ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей

Фото пресс-службы ГИБДД УВД по Сочи

Авария произошла 31 июля в 1:55 на трассе Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия.

По предварительным данным, водитель Honda Elysion превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с идущей во встречном направлении Audi A6.

В результате ДТП пострадали три несовершеннолетних пассажира Honda Elysion, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: в Адыгее «Лада» попала под большегруз, пострадали женщина и двое детей.