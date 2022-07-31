В Адыгее «Лада» попала под большегруз, пострадали женщина и двое детей
Происшествия
31.07.2022 14:22
Авария произошла около полудня 31 июля на 27 км дороги А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск, на территории Теучежского района.
По предварительным данным, грузовой автомобиль с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Гранта».
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров «Лады» — 35-летняя женщина и двое детей 5 и 10 лет. Все они жители Санкт-Петербурга.
Сотрудниками полиции Теучежского района начали проверку по факту аварии. Устанавливаются все причины произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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