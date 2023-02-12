В центре Краснодара установили тематические арт-объекты «Герои прошлого — герои настоящего»
Их установили в честь 80-летия освобождения краевой столицы от немецко-фашистских захватчиков.
Жители и гости города смогут узнать о героях Кубани — от Великой Отечественной войны до СВО. Четырехгранники установили в сквере имени Жукова, Чистяковской Роще, на Главной городской и Пушкинской площадях. Рядом расположили арт-объекты с символами Победы — Георгиевскими лентами и красными звездами.
На каждой из четырех граней размещена информация об освобождении Краснодара с qr-кодом тематического Telegram-канала, об освобождении Кубани и завершении Битвы за Кавказ, о роли кубанцев в Великой Отечественной войне и о героях Специальной военной операции и локальных конфликтов.
Тематические арт-объекты смонтировали накануне. Демонтировать их в ближайшее время не будут, сообщает пресс-служба мэрии.
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