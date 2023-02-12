Георгиевскую ленту длиной более 1 километра развернули в Краснодаре

В акции приняли участие более 4 тыс. человек. Она прошла 12 февраля на улице имени Мачуги.

Георгиевскую ленту длиной 1,2 километра развернули напротив памятника «Защитникам рубежей Отечества» от улицы Игнатова до Благоева. Во время акции звучали гимны Краснодара, Кубани, России, а также песни военных лет. Шествие с Георгиевской лентой по традиции стартовало от порога школы № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря. Участники шли по микрорайону Гидростроителей в направлении сквера Пограничников к памятнику «Защитникам рубежа Отечества — пограничникам» и выстраивались вдоль улицы Мачуги.

«Идея развернуть огромную Георгиевскую ленту — символ героизма, воинской доблести и славы защитников России и напомнить жителям о героических страницах в истории Краснодара, родилась в 2017 году. Сначала в ней принимали участие несколько классов нашей школы, затем присоединились и другие учащиеся образовательных учреждений Карасунского округа, в том числе воспитанники творческих студий и объединений, педагоги. Родители школьников поддерживают инициативу школы и вместе со своими детьми принимают активное участие в акции. Такие мероприятия помогают привить детям любовь к Родине, учат чтить память героев», — рассказала директор школы № 52 Татьяна Стрельцова.

Участниками акции стали ученики восьми образовательных учреждений Карасунского округа, творческие коллективы и хор Центра детского творчества и искусств «Родник», их родители и педагоги, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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