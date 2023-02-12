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Более 2 тыс. человек возложили цветы к памятнику «13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-tys-chelovek-vozlozhili-tsvety-k-pamyatniku-13-tysyacham-krasnodartsev-zhertvam-fashistskogo-terrora
Более 2 тыс. человек возложили цветы к памятнику «13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре утром 12 февраля почтить память павших от рук фашистов и возложить венки в Чистяковской роще пришли более 2 тыс. человек.

С памятной церемонии стартовало празднование 80-летия освобождения краевой столицы от немецко-фашистских захватчиков.

Творческие коллективы города показали театрализованные номера о трагических месяцах оккупации. Прозвучал рассказ о том, как немецкие палачи убивали местных жителей. За период оккупации в Краснодаре мученической смертью погибли более 13 тыс. мирных жителей, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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