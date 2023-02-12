Евгений Наумов поздравил горожан с Днем освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков
Бойцы Красной Армии 80 лет назад, 12 февраля 1943 года, выбили гитлеровских захватчиков из города, оккупанты потерпели поражение.
«Шесть месяцев — с августа 1942 по февраль 1943 года — город был оккупирован врагом. Погибли более 13 тыс. мирных жителей, столица Кубани была серьезно разрушена. Но краснодарцы не сдались, фашисты не смогли сделать главного — сломить дух наших земляков, убить их стремление к свободе и независимости», — написал мэр в Telegram.
Он отметил, что подвиг освободителей, ветеранов Великой Отечественной — навсегда в памяти.
«Для всех поколений они — пример беззаветной и самоотверженной любви и преданности Родине. Особенно для нынешних воинов, которые отстаивают целостность и независимость России, борются за историческую правду. Желаю крепкого здоровья и всего самого наилучшего нашим ветеранам, всем краснодарцам — быть достойными продолжателями их славных дел», — добавил Наумов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 12 февраля пройдет историческая реконструкция финального боя за освобождение города.
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