В центре Краснодара убрали пешеходный переход на улице Постовой

Речь идет о нерегулируемом переходе для пешеходов, который находился на проезжей части между детским диагностическим центром и гостиницей «Платан».

Рабочие уже убрали разметку и дорожные знаки на месте пешеходного перехода на улице Постовой. Им осталось убрать подход со стороны платной парковки. Эти работы завершат до 1 июня.

Убрать это пешеходный переход на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Ранее на переходе неоднократно случались ДТП с участием пешеходов.

«Совместно с сотрудниками ГИБДД на комиссии пришли к общему мнению, что отсутствие перехода улучшит автомобильный трафик и минимизирует аварии на этом участке», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.

Ближайший пешеходный переход находится менее чем в 100 метрах — на перекрестке улиц Постовой и Октябрьской. Водителей и пешеходов попросили быть внимательнее и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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