С 20 мая изменится схема движения на двух перекрестках в Краснодаре

Речь идет о перекрестках улиц Березанской и Северной, а также улиц Ростовское Шоссе и Офицерской.

Изменения введут для увеличения пропускной способности перекрестков и сокращения нарушений ПДД.

С 20 мая, двигаясь по улице Березанской в сторону Северной, по правой полосе можно будет повернуть только направо. Проезд прямо и поворот налево будут возможны из левой полосы.

Также с 20 мая при движении по Ростовскому Шоссе в сторону Офицерской из крайней левой полосы можно будет повернуть только налево. Из второй левой полосы можно повернуть в обе стороны. Двигаясь по крайней правой и второй полосе справа, можно будет повернуть только направо, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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