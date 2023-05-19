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С 20 мая изменится схема движения на двух перекрестках в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-20-maya-izmenitsya-shema-dvizheniya-na-dvuh-perekrestkah-v-krasnodare
С 20 мая изменится схема движения на двух перекрестках в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет о перекрестках улиц Березанской и Северной, а также улиц Ростовское Шоссе и Офицерской.

Изменения введут для увеличения пропускной способности перекрестков и сокращения нарушений ПДД.

С 20 мая, двигаясь по улице Березанской в сторону Северной, по правой полосе можно будет повернуть только направо. Проезд прямо и поворот налево будут возможны из левой полосы.

Также с 20 мая при движении по Ростовскому Шоссе в сторону Офицерской из крайней левой полосы можно будет повернуть только налево. Из второй левой полосы можно повернуть в обе стороны. Двигаясь по крайней правой и второй полосе справа, можно будет повернуть только направо, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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