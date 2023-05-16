С 20 мая в дневные часы ограничат движение тяжеловесных большегрузов в Новороссийске

Ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа с 10:00 до 22:00.

В дневные часы будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось или группу осей которых превышает допустимую, установленную правилами перевозок грузов автотранспортом, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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