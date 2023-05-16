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С 20 мая в дневные часы ограничат движение тяжеловесных большегрузов в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-20-maya-v-dnevnye-chasy-ogranichat-dvizhenie-tyazhelovesnyh-bolshegruzov-v-novorossijske
С 20 мая в дневные часы ограничат движение тяжеловесных большегрузов в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа с 10:00 до 22:00.

В дневные часы будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось или группу осей которых превышает допустимую, установленную правилами перевозок грузов автотранспортом, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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