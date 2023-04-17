С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги

Грузовикам весом более 15 т с 28 апреля будет запрещен проезд по трассе М-4 «Дон» с пятницы до воскресенья и в праздничные дни с 8:00 до 21:00.

Ограничение будет действовать на участке с 1385-го по 1442-й километры — от Горячего Ключа до Джубги. В будни и ночью проезд открыт для всех.

Ограничение будет действовать до 17 сентября. Такие меры позволят повысить безопасность на дороге во время курортного сезона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГК «Автодор».

В районе Горячего Ключа трасса М-4 проходит по горному и пересеченному рельефу. Днем тут около 30% транспорта составляют грузовики. Из-за этого скорость движения падает, а водители начинаю обгонять грузовики, увеличивая риск ДТП. Принимаемые меры позволят выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, снизив риск аварий на этом участке.

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