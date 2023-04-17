Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре с 15 мая запретят стоянку автомобилей на улице Платановый Бульвар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-s-15-maya-zapretyat-stoyanku-avtomobilej-na-ulitse-platanovyj-bulvar
В Краснодаре с 15 мая запретят стоянку автомобилей на улице Платановый Бульвар
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Будет установлен соответствующий знак на обеих сторонах улицы, ограничивающий стоянку от дома № 19 до дома № 15 вдоль Рождественской Набережной.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства считают, что эта ограничительная мера необходима, чтобы обеспечить безопасность движения на дороге и предотвратить создание препятствий для других участников дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения на данном участке улицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: зону платной парковки в Новороссийске выделят синей разметкой.

Статьи
Топ продуктов — природных мочегонных
Топ продуктов — природных мочегонных
Минимальный набор средств для ежедневного ухода за лицом
Минимальный набор средств для ежедневного ухода за лицом
Пять советов по развитию скорочтения
Пять советов по развитию скорочтения
Чем опасны наушники и как не оглохнуть раньше времени?
Чем опасны наушники и как не оглохнуть раньше времени?
Зачем дома кактус: во что верят люди
Зачем дома кактус: во что верят люди
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Отопительный сезон завершается в Краснодаре
  3. Полиция проверяет видеозапись из лифта: агрессивная женщина била дочку по голове и хватала ее за волосы
  4. Краснодар и Сочи вошли в топ-3 городов с самым вкусным кофе
  5. Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске
  6. В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях