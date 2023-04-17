В Краснодаре с 15 мая запретят стоянку автомобилей на улице Платановый Бульвар
Общество
17.04.2023 13:37
Будет установлен соответствующий знак на обеих сторонах улицы, ограничивающий стоянку от дома № 19 до дома № 15 вдоль Рождественской Набережной.
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства считают, что эта ограничительная мера необходима, чтобы обеспечить безопасность движения на дороге и предотвратить создание препятствий для других участников дорожного движения. Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения на данном участке улицы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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