В центре Краснодара рецидивист сломал ребра мужчине, нахамившему его жене

Сообщение о поступлении пациента с телесными повреждениями направили в полицию сотрудники одной из больниц.

Они сообщили, что мужчину доставили с улицы Ленина. При обследовании выявили, что здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. В частности, у мужчины диагностировали ушиб головного мозга, перелом ребер и различные гематомы височной области.

Правоохранители установили, что избил мужчину ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за изнасилование 54-летний местный житель. Подозреваемого удалось задержать в Москве.

В ходе допроса злоумышленник пояснил, что ночью ему позвонила жена и рассказала, что в магазине у нее произошел конфликт с другим посетителем. По ее словам, причиной конфликта стал ее отказ уйти с прохода. Разгневанный супруг немедленно пришел к торговой точке и несколько раз ударил обидчика жены по голове и телу.

На подозреваемого завели уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: дачники избили председателя СНТ из-за ключей от трансформатора под Краснодаром.

Подпишись, здесь всегда интересно.