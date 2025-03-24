Дачники избили председателя СНТ из-за ключей от трансформатора под Краснодаром

Инцидент в СНТ «Кубаночка» на Ростовском шоссе произошел утром 23 марта.

О случившемся рассказал сам председатель садового товарищества. Видеообращение, записанное мужчиной, разместили в социальных сетях.

По словам пострадавшего, дачники пришли в управление СНТ и потребовали, чтобы тот вышел на улицу. Местные жители удерживали его на территории, порвали куртку и рюкзак и несколько раз избили, рассказал председатель.

Мужчину, по его словам, сначала повалили на землю и били руками и ногами. Потерпевший попытался сбежать, но его догнали и снова начали избивать. После этого председатель СНТ согласился проводить дачников к трансформаторной подстанции, надеясь спрятаться. Перед этим его снова избили, сообщил краснодарец. Скрыться пострадавшему помог бывший председатель СНТ.

В результате нападения у потерпевшего — многочисленные ссадины и ушибы, сотрясение мозга, кроме того, повреждена почка, отметил мужчина.

На опубликованное видео отреагировали местные жители. Пользователи соцсетей рассказали, что дачники пришли к председателю СНТ и попросили предоставить показания счетчика и ключи от трансформаторной подстанции. По словам людей, пострадавшему никто не угрожал. При этом дачники ждали четыре часа, когда мужчина предоставит показания счетчика.

По факту произошедшего полиция организовала проверку, сейчас устанавливают все обстоятельства конфликта и его причину. По окончании разбирательства примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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