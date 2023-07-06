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В центре Краснодара поездом отрезало руку мужчине, пытавшемуся пролезть под вагоном

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-poezdom-otrezalo-ruku-muzhchine-pytavshemusya-prolezt-pod-vagonom
В центре Краснодара поездом отрезало руку мужчине, пытавшемуся пролезть под вагоном
Фото freepik.com

Инцидент произошел 6 июля на железнодорожной станции «Краснодар-2».

Известно, что 41-летний мужчина хотел сократить свой путь и попытался пролезть под вагоном поезда. К его несчастью в этот момент состав тронулся. Мужчине поездом отрезало руку. Его госпитализировали в больницу с травматической ампутацией плеча.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: грузовой поезд сбил 52-летнего мужчину в Краснодаре. Инцидент произошел 29 июня на станции «Краснодар — Сортировочная».

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