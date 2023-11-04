В центре Краснодара открыли сквер имени Евгения Суслова

Новая зеленая зона появилась на пересечении улиц Буденного и Чкалова, на месте, где последние 10 лет был пустырь.

Сквер ЖКХ и ТЭК имени Евгения Георгиевича Суслова открыли мэр Краснодара Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко.

«Мы открываем новое место притяжения, которое символизирует и традиции, и единство в достижении позитивной цели. Местные жители помнят Евгения Суслова. Этот человек — легенда Краснодара», — сказал Наумов.

Для создания сквера рабочие благоустроили территории площадью почти 1 тыс. кв. метров. Там установили скамейки, освещение и урны.

Евгений Суслов более 20 лет трудился на благо жителей Краснодара в сфере ЖКХ, транспорта и связи. За свою успешную работу он получил звание Почетного жителя города, медали «Ветеран труда» и «За выдающийся вклад в развитие Кубани», а также нагрудный знак «Почетный работник транспорта России», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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