Имя композитора Рахманинова будет носить сквер в центре Краснодара

Озелененная территория общего пользования расположена на пересечении улиц Морской и Дзержинского. Решение о наименовании депутаты гордумы приняли на 64 очередном заседании.

Площадь сквера в Западном внутригородском округе — около 0,2 га. Его решили назвать в честь одного из известнейших русских композиторов, поскольку на улице Дзержинского, 10 расположена Детская школа искусств имени Сергея Рахманинова.

В ноябре 1913 года композитор выступал в Екатеринодаре. Концерт с триумфом прошел в здании Второго общественного собрания на углу Ленина и Красноармейской. Позже там разместили Дом офицеров, сейчас — Театр Защитника Отечества. На нем установлены бюст Рахманинова и мемориальная доска в память о концерте, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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