Благоустройство бульвара по нацпроекту почти завершили в Апшеронске

Бульвар на улице Коммунистической — на участке от улицы имени Комарова до Партизанской, приводят в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На объекте уже уложили плитку, установили ограждения и уличное освещение, а также выполнили монтаж водоотводных лотков, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«Кроме того, в сквере «40-летия Победы», к которому ведет бульвар, обновили памятный знак в честь космонавта Комарова. На данный момент уже выполнили 96% запланированного объема работ», — добавил Шапочник.

Сейчас рабочие озеленяют территорию. В планах завершить все работы в ноябре.

Всего в этом году на Кубани благоустроят 142 общественных пространства, среди них парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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