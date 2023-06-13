В центре Краснодара остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за отключения электричества
Общество
13.06.2023 13:49
Движение электротранспорта на центральных улицах остановилось 13 июня примерно с 13:30.
Из-за отключения электричества встали трамваи № 2 и 4 по улице Коммунаров от Кооперативного рынка до Индустриальной. Кроме того, по улицам Мира, Октябрьской, Кубанской набережной и Седина стоят троллейбусы № 2, 6, 7, 8, 12, 20.
Сейчас троллейбусы № 2, 6, 10 едут через Центральный колхозный рынок, троллейбус № 8 — через Тургеневский мост, № 7 — на Комсомольский микрорайон, № 20 — на Благоева, № 12 — по Селезнева на стадион Кубань, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».
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