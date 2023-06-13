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В центре Краснодара остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за отключения электричества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-ostanovilos-dvizhenie-tramvaev-iz-za-otklyucheniya-elektrichestva-2
В центре Краснодара остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за отключения электричества
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение электротранспорта на центральных улицах остановилось 13 июня примерно с 13:30.

Из-за отключения электричества встали трамваи № 2 и 4 по улице Коммунаров от Кооперативного рынка до Индустриальной. Кроме того, по улицам Мира, Октябрьской, Кубанской набережной и Седина стоят троллейбусы № 2, 6, 7, 8, 12, 20.

Сейчас троллейбусы № 2, 6, 10 едут через Центральный колхозный рынок, троллейбус № 8 — через Тургеневский мост, № 7 — на Комсомольский микрорайон, № 20 — на Благоева, № 12 — по Селезнева на стадион Кубань, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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