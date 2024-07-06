В центре Краснодара остановилось движение трамваев из-за ДТП
Общество
06.07.2024 11:53
Авария с участием трамвая произошла днем 6 июля на пересечении улиц Коммунаров и Длинной.
Очевидцы рассказали в социальных сетях, что иномарка врезалась в трамвай с пассажирами. Из-за этого движение транспорта на этом перекрестке оказалось временно затруднено.
В связи с аварией на улице Коммунаров в оба направления остановилось движение трамвайных маршрутов № 1, 2, 5, 8 и 15, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».
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