В центре Краснодара остановилось движение трамваев из-за ДТП

Авария с участием трамвая произошла днем 6 июля на пересечении улиц Коммунаров и Длинной.

Очевидцы рассказали в социальных сетях, что иномарка врезалась в трамвай с пассажирами. Из-за этого движение транспорта на этом перекрестке оказалось временно затруднено.

В связи с аварией на улице Коммунаров в оба направления остановилось движение трамвайных маршрутов № 1, 2, 5, 8 и 15, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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