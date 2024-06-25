Неадекватный мужчина бросил кирпич в лобовое стекло трамвая в Краснодаре

Инцидент произошел 25 июня около 18:00 на пересечении улиц Каляева и Калинина в Юбилейном микрорайоне краевой столицы.

В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина бросил кирпич в лобовое стекло трамвая маршрута № 1. Ближайший наряд ППС оперативно задержал подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за кражу и наркотики.

«С учетом того, что мужчина находится в неадекватном состоянии, в настоящее время полицейские вызвали медицинскую бригаду специализированного учреждения. По факту умышленного повреждения и порчи муниципального имущества в полиции начали проводить доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции добавили, что в зависимости от размера материального ущерба подозреваемому грозит как административная, так и уголовная ответственность. Сейчас задержанным работают участковые уполномоченные полиции.

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