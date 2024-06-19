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Душевнобольной мужчина выбрасывал вещи из окна квартиры в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dushevnobolnoj-muzhchina-vybrasyval-veshhi-iz-okna-kvartiry-v-anape
Душевнобольной мужчина выбрасывал вещи из окна квартиры в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступила информация о том, что в одной из квартир многоэтажки на улице Мирной мужчина ведет себя неадекватно и выбрасывает вещи из окна.

Полицейские прибыли на место. Правоохранители обездвижили 45-летнего приезжего из Норильской области, временно живущего на курорте, и доставили его в психиатрическое отделение горбольницы, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.

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