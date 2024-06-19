Душевнобольной мужчина выбрасывал вещи из окна квартиры в Анапе
Происшествия
19.06.2024 08:25
В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступила информация о том, что в одной из квартир многоэтажки на улице Мирной мужчина ведет себя неадекватно и выбрасывает вещи из окна.
Полицейские прибыли на место. Правоохранители обездвижили 45-летнего приезжего из Норильской области, временно живущего на курорте, и доставили его в психиатрическое отделение горбольницы, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.
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