Душевнобольной мужчина выбрасывал вещи из окна квартиры в Анапе

В дежурную часть ОМВД России по городу Анапе поступила информация о том, что в одной из квартир многоэтажки на улице Мирной мужчина ведет себя неадекватно и выбрасывает вещи из окна.

Полицейские прибыли на место. Правоохранители обездвижили 45-летнего приезжего из Норильской области, временно живущего на курорте, и доставили его в психиатрическое отделение горбольницы, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.

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