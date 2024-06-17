В Краснодаре пьяный мужчина напал на фармацевта и разбил дверь в аптеке

Инцидент произошел вечером 16 июня во дворе одного из многоэтажных домов в районе Западного обхода.

Установили, что 36-летний мужчина выпивал алкоголь на лавочке в компании других мужчин. Фармацевт сделала ему замечание и начала снимать происходящее на телефон. Она вернулась в аптеку, когда мужчина ее заметил, но тот с криками, угрозами и ножом в руках отправился за ней и разбил стеклянную дверь аптеки.

В отношении мужчины по факту угроз физической расправой проводится доследственная проверка. Кроме того, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве, за это нападавшему грозит до 15 суток ареста. Также проводится проверка по факту повреждения стеклянной двери аптеки, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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