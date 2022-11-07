В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Реорганизацию дорожного движения в Краснодаре проведут в рамках первого этапа проекта городской мобильности «Грузовой каркас». В рамках первого этапа до середины 2023 года ограничат движение грузовиков по улицам Кубанская Набережная, Тургенева, Северной, Володарского, Базовской, Суворова и Индустриальной.

Замглавы Краснодара Владимир Архипов отметил, что грузовики негативно влияют на дороги, на ремонт которых ежегодно выделяют большие суммы.

«Вопрос движения грузового транспорта на территории краевой столицы актуален не только для горожан, но и для гостей Краснодара. Это важная составляющая для решения транспортных проблем, улучшения дорожного трафика и экологической обстановки в столице Кубани», — сказал и. о. главы города Максим Слюсарев.

Планируется, что проект реализуют в пять этапов. По итогам каждого проведут анализ эффективности мероприятий.

«Ежегодно через Краснодар перевозится свыше 7 млн т грузов автомобильным транспортом. Нагрузка на дорожное полотно при проезде одного большегруза равна примерно нагрузке от проезда 40 тыс. легковых автомобилей. Кроме того, за последние несколько лет каждое третье ДТП происходит с участием грузового транспорта», — сказал Архипов.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства прогнозируют, что реализация проекта позволит снизить количество вредных выбросов и воздействие шума на 15%. Кроме того, на 20% уменьшится число ДТП с участием грузовиков. Также снижение числа большегрузов в городе улучшит инвестиционный климат за счет повышения привлекательности районов для МСП, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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