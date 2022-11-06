На Крымском мосту 8 ноября перекроют движение транспорта
Общество
06.11.2022 13:01
Движение автомобилей на мосту приостановят с 4:00 до 16:00 из-за проведения ремонтных работ.
«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта России.
Ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту продолжается в соответствии с утвержденным графиком, несмотря на погодные условия.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», запустить движение по правой стороне моста планируют 5 декабря — по одной полосе, 20 декабря — по двум. Далее приступят к разбору пролетов левой стороны моста. Эти работы планируют завершить до 30 марта. Монтаж новых пролетных строений на Крымском мосту начали с 5 ноября.
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